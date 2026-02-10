Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России

«Что касается других групп респираторных инфекций, то за аденовирусами мы ведем наблюдение уже самостоятельно внутри этого подъема. Сейчас мы ожидаем, что где-то начнут себя проявлять вирусы гриппа группы B, против которых мы прививали, и другие. Есть кандидаты, которые не вошли в число прививаемых, которые протекают более вязко и тяжело», — рассказал эпидемиолог.