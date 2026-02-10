Беременная мать и двое детей и тяжелом состоянии: появилась информации о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших в результате жесткого ДТП на трассе в Учалинском районе, где погибла двухлетняя девочка. Медики оценивают состояние беременной женщины и двоих из трех выживших детей как тяжелое, еще один ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, сегодня на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada Granta. Двухлетняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте. Ее мать и трое детей 9, 7 и 5 лет были доставлены в ближайшую больницу. Прокуратура республики взяла выяснение обстоятельств трагедии на контроль, на место аварии выезжал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов.
По словам Айрата Рахматуллина, за жизнь пострадавших борются специалисты, в Учалы выехали бригады санитарной авиации, а также травматолог и хирург из Белорецкой центральной районной клинической больницы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.