Беременная мать и двое детей и тяжелом состоянии: появилась информации о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка

Напомним, сегодня на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada Granta. Двухлетняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте. Ее мать и трое детей 9, 7 и 5 лет были доставлены в ближайшую больницу. Прокуратура республики взяла выяснение обстоятельств трагедии на контроль, на место аварии выезжал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов.