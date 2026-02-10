Ричмонд
ЖКХ объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в Минске

ЖКХ объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Минское городское жилищное хозяйство объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в столице Беларуси. Именно так, а еще «масштабными стихийными свалками», называется в ряде интернет-источников положение дел с вывозом мусора с контейнерных площадок в разных точках города. Ситуация там называется критической.

Но Минское ЖКХ говорит, что сведения о критической ситуации с вывозом отходов действительности не соответствует. Вместе с тем там признают:

«Отдельные случаи временных сбоев в вывозе мусора действительно фиксировались по ряду адресов и носили единичный и краткосрочный характер».

Сказали в Минском городском жилищном хозяйстве и о причинах ситуации, указав среди них объективные факторы. Это и сложные условия погоды, и плотная парковка личного транспорта во дворах, что не давало проехать спецтехники.

«На сегодняшний день ситуация полностью находится под контролем коммунальных служб столицы. Все проблемные участки отработаны в оперативном порядке, контейнерные площадки очищены, вывоз отходов осуществляется в штатном режиме», — сказали в ЖКХ Минска.

Также там заявили, что ведут мониторинг ситуации, по необходимости «оперативно корректируют графики вывоза отходов». Это соответствует Нормативу образования твердых коммунальных отходов.

Ранее мы писали, что Белгидромет сказал о возвращении мороза −25 градусов и температурных качелях.

А бывший глава райисполкома получил семь лет колонии.