ЖКХ объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в Минске.

Минское городское жилищное хозяйство объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в столице Беларуси. Именно так, а еще «масштабными стихийными свалками», называется в ряде интернет-источников положение дел с вывозом мусора с контейнерных площадок в разных точках города. Ситуация там называется критической.