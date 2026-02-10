«Сибирь» разгромила «Сочи» 10:1: 23 кадра фееричной игры

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» 10 февраля 2026 года прошёл матч КХЛ между «Сибирью» и «Сочи». Игра завершилась победой хозяев 10:1. «Сочи» открыли счёт голом Петухова в меньшинстве, но вскоре Лещенко сравнял счёт при пасах Бека и Аланова. После этого новосибирцы забросили ещё девять шайб. Дублями отметились Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф, Тейлор Бек набрал семь очков (два гола и пять передач). Остальные шайбы забросили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. После шестого гола в воротах «Сочи» сменился голкипер. Победа позволила «Сибири» увеличить отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков. Фото: Сиб.фм/Денис Винокуров.