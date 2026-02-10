Создана систему компьютерного зрения со «сверхчеловеческой» реакцией

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Китайские инженеры разработали нейроморфную систему машинного зрения на базе так называемых «синаптических транзисторов», которая способна распознавать движущиеся объекты на изображениях за сверхкороткое время, менее 40 миллисекунд. Ее внедрение в автономный транспорт и дроны повысит безопасность их эксплуатации, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Communications.
«Существующие алгоритмы машинного зрения, созданные на базе концепции оптического потока, способны в идеальных условиях очень быстро распознавать объекты, однако на практике они тратят на это в разы больше времени, чем это делает человек, что недопустимо с точки зрения безопасности поездок на автономном транспорте. Мы решили эту проблему при помощи нейроморфного устройства, которое напрямую распознает движущиеся объекты при помощи синаптических транзисторов», — пишут ученые.
Данная технология была создана группой китайских инженеров под руководством доцента Бэйханского университета (Китай) Гао Шо. Она является рукотворным аналогом латерального коленчатого тела — особой слоистой структуры в мозге человека, которая обрабатывает сигналы, поступающие из глаз. Она особым образом анализирует их и выявляет те области поля зрения, где находятся движущиеся объекты, что помогает мозгу экономить вычислительные ресурсы.
Ученые предположили, что схожим образом можно ускорить работу систем машинного зрения. Для реализации этой идеи инженерам пришлось создать аналог нервных клеток, так называемые «синаптические транзисторы», транзисторы с эффектом памяти, которые представляют собой многослойные структуры из нескольких двумерных материалов, таких как графен, нитрид бора и дисульфид молибдена.
Двумерный массив из этих транзисторов ученые подключили к особенному устройству, которое разбивает изображения или кадры из видеороликов на небольшие блоки и преобразует их в аналоговые сигналы, понятные этим рукотворным подобиям нейронов. Последующие испытания этой нейроморфной структуры показали, что она способна выявлять движущиеся объекты с той же точностью, как и существующие алгоритмы, но при этом она работает примерно в четыре раза быстрее их и для ее работы не требуется мощный GPU-чип.
Как отмечают ученые, наличие у этой системы «сверхчеловеческой» скорости реакции, позволяет использовать ее не только в автономном транспорте, но и для создания навигационных систем для беспилотных летательных аппаратов. Они смогут корректировать траекторию полета, избегать столкновений или отслеживать окружающие их объекты с минимальными задержками, что расширит практическое применение дронов в науке и промышленности.