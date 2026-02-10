Создана систему компьютерного зрения со «сверхчеловеческой» реакцией

Двумерный массив из этих транзисторов ученые подключили к особенному устройству, которое разбивает изображения или кадры из видеороликов на небольшие блоки и преобразует их в аналоговые сигналы, понятные этим рукотворным подобиям нейронов. Последующие испытания этой нейроморфной структуры показали, что она способна выявлять движущиеся объекты с той же точностью, как и существующие алгоритмы, но при этом она работает примерно в четыре раза быстрее их и для ее работы не требуется мощный GPU-чип.