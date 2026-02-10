Ричмонд
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства

В ГД предложили отменить обязательную прописку по месту жительства для россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

«Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.

В пояснительной записке также указано, что фактически регистрация уже не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.