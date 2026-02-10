Задержан третий фигурант дела о покушении на генерала Алексеева

По данным Telegram-канала Mash, Павел Васин был знаком с предполагаемым исполнителем покушения Любомиром Корбой почти 19 лет — в 2007 году они вместе ездили в Бишкек. По данным журналистов, детство Васин провел в Киргизии, затем с 1998 по 2003 год учился в военной академии в Подмосковье. У него есть опыт работы в службе безопасности и навыки обращения со средствами связи. ~В 2018 году, по информации Mash, он ездил на Украину~.