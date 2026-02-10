Отключение воды в Ростове-на-Дону 10 февраля: Часть Первомайского района осталась с сухими кранами из-за аварии на водоводе

Часть жителей Первомайского района Ростова-на-Дону остались без воды вечером во вторник, 10 февраля. Об этом сообщают в «Ростовводоканале». Причина отключения — аварийные работы на водопроводной магистрали крупного диаметра.
Без водоснабжения остались жители в границах:
— проспекта Шолохова, переулков Тувинского, Дзержинского и Шахтинского;
— проспекта Шолохова, улиц Российской, Просвещения и Руставели;
— улицы Алма-Атинской, проспекта Шолохова, улиц Вересаева и Стальского;
— проспекта Шолохова, улиц Ильича, Металлургической, Червоноармейской, 1-й Плановой, Невельской и 3-й Кизитериновской.
— Ориентировочное время завершения ремонта назначено на 22:00. После этого начнется заполнение системы водой и восстановление подачи ресурса, — предупредили в компании.
Для справок работает круглосуточный контакт-центр «Ростовводоканала»: 8 (863) 283−17−17.
