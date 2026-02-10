Губернатор посетил предприятия в Неклиновском районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в рамках рабочей поездки по Неклиновскому району посетил важные для региона предприятия. В частности, донской глава побывал на площадках нового маслоэкстракционного завода «Троицкий» и отходоперерабатывающего комплекса.
Новый маслоэкстракционный завод находится в перечне ключевых инвестпроектов. Общий объем инвестиций составил более 4,4 млрд рублей.
Речь идет о современном производстве полного цикла. На заводе планируют перерабатывать все виды масличных культур, примерно по 1000 тонн сырья в сутки. Предполагается, что близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозпроизводителей позволит выстроить закупочную и экспортную политику.
— Деятельность предприятия соответствует приоритетам развития области. Мы должны поддерживать производства, занимающиеся переработкой, а не просто продажей сырья и ресурсов. Для Неклиновского района, всей области это новые рабочие места для 250 человек с хорошей заработной платой, — сказал Юрий Слюсарь.
Второй точкой во время рабочей поездки губернатора стал Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Здесь мусор разделяют на фракции, затем отсортированное сырье прессуется и поступает на продажу компаниям-переработчикам.
Планируется создание полного цикла переработки отходов. Уже разработали проект реконструкции, двукратно увеличивающий срок эксплуатации объекта. Проект в ближайшее время собираются отправить на экспертизу.
— Все этапы обращения с ТКО — пример организации работы, которой мы должны на остальных наших заводах добиваться, доводить на вновь строящихся такой уровень экологичности, — отметил Юрий Слюсарь.
Неклиновский МЭОК заработал в декабре 2020 года. Общая стоимость проекта составила 1,4 млрд рублей. Мощности комплекса включают линию сортировки до 200 тысяч тонн отходов в год, полигон для размещения до 233 тысяч тонн. Кроме того, были созданы участки для переработки строительного мусора, компостирования органики и обезвреживания отходов.
