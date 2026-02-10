С 1 октября в Башкирии подорожают услуги ЖКК: власти рассказали, насколько

Средний индекс изменения совокупной платы населения для республики установлен на уровне 10,7% с допустимым отклонением в 2,1%. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составлял 14,6%. Шарафутдинов подчеркнул, что это максимальный рост платы за весь набор коммунальных услуг, а фактический рост для конкретного домохозяйства будет зависеть от объемов потребления и структуры используемых услуг.