С 1 октября в Башкирии подорожают услуги ЖКК: власти рассказали, насколько

С 1 октября 2026 года в Башкирии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Среднее повышение составит 11%. Об этом на заседании комитета парламента республики по жилищной политике сообщил председатель Государственного комитета региона по тарифам Наиль Шарафутдинов.
Повышение, вопреки обычной практике, произойдет не 1 июля, а 1 октября в соответствии с постановлением федерального правительств. Согласно представленным данным, стоимость услуг водоснабжения в среднем вырастет на 10,6%, водоотведения — на 12,7%, теплоснабжения — на 9,7%. Электроснабжение подорожает на 13,3%, а газ — на 9,6%.
Средний индекс изменения совокупной платы населения для республики установлен на уровне 10,7% с допустимым отклонением в 2,1%. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составлял 14,6%. Шарафутдинов подчеркнул, что это максимальный рост платы за весь набор коммунальных услуг, а фактический рост для конкретного домохозяйства будет зависеть от объемов потребления и структуры используемых услуг.
Глава ведомства также отметил, что вырастут тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зонах № 1, № 2 и № 3 рост составит 12%, в зоне № 4 — 11,6%, в зоне № 4+ — 9,9%. Операторы не повышали платежи с 1 января, так как их услуги в республике не облагаются НДС.
В некоторых муниципалитетах утвержденные индексы превысят средний по республике. Это связано с необходимостью финансирования инвестиционных программ и включения в тариф затрат на эксплуатацию новых коммунальных объектов, построенных за счет бюджетных средств.
