ВККС разрешила возбудить дела против трёх ставропольских судей в отставке

Ранее Life.ru писал, что военный суд Москвы приступил к формированию коллегии присяжных для рассмотрения одного из самых громких уголовных дел — о деятельности банды Павла Христева. Им инкриминируется более 30 эпизодов преступной деятельности с 1998 года, включая убийства, разбои, похищения людей, незаконный оборот оружия и бандитизм.