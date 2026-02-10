Ричмонд
ВККС разрешила возбудить дела против трёх ставропольских судей в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трёх судей в отставке из Ставропольского края. Решение принято по представлениям председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Источник: Life.ru

Бывшего зампреда Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова подозревают в получении взятки. Экс-зампред Невинномысского городского суда Артём Сергеев, по версии следствия, выступал посредником при передаче взятки. Судью Октябрьского суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова подозревают сразу по двум эпизодам — в получении и посредничестве во взяточничестве. Все фигуранты на заседание ВККС не явились.

Коллегия удовлетворила представления СКР, открыв силовикам путь к полноценному расследованию. Решение стало очередным эпизодом в череде громких дел против бывших представителей судебной системы.

Ранее Life.ru писал, что военный суд Москвы приступил к формированию коллегии присяжных для рассмотрения одного из самых громких уголовных дел — о деятельности банды Павла Христева. Им инкриминируется более 30 эпизодов преступной деятельности с 1998 года, включая убийства, разбои, похищения людей, незаконный оборот оружия и бандитизм.

