ВККС разрешила возбудить дела против трёх ставропольских судей в отставке

Бывшего зампреда Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова подозревают в получении взятки. Экс-зампред Невинномысского городского суда Артём Сергеев, по версии следствия, выступал посредником при передаче взятки. Судью Октябрьского суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова подозревают сразу по двум эпизодам — в получении и посредничестве во взяточничестве. Все фигуранты на заседание ВККС не явились.
Коллегия удовлетворила представления СКР, открыв силовикам путь к полноценному расследованию. Решение стало очередным эпизодом в череде громких дел против бывших представителей судебной системы.
Ранее Life.ru писал, что военный суд Москвы приступил к формированию коллегии присяжных для рассмотрения одного из самых громких уголовных дел — о деятельности банды Павла Христева. Им инкриминируется более 30 эпизодов преступной деятельности с 1998 года, включая убийства, разбои, похищения людей, незаконный оборот оружия и бандитизм.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.