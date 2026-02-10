Аналитик Кусков: Telegram в России заблокируют в 2026 году

Мессенджер Telegram могут окончательно заблокировать на территории России уже в 2026 году. В итоге рекламные инвестиции перейдут в мессенджер MAX. С таким мнением выступил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
— Скорее всего, в 2026 году Telegram действительно перестанет работать в текущем виде. Решение об этом принято, об этом уже говорилось публично и не публично. Когда это будет, пока сказать сложно. Никто этого не знает, — пояснил эксперт.
По мнению Кускова, Telegram не заблокировали единовременно, чтобы дать пользователям время перенести важные для них каналы и данные в MAX. Однако прекращать пользоваться мессенджером в России не перестанут даже после блокировки. Эксперт уверен, что жители страну начнут использовать для входа в мессенджер инструменты обхода. Однако число активных пользователей уменьшится.
— Если Telegram будет неудобно включать, то изменятся и другие вещи — например, инвестирование туда рекламных средств. Потому что кто захочет инвестировать рекламу в ресурс, который не запускается, заикается и так далее? Поэтому будет переток в MAX, теперь там будут какие-то основные каналы, — отметил Кусков.
При этом аналитик считает, что россияне вряд ли будут переходить в мессенджеры, которые до этого не были популярны в РФ, поскольку для человека важно, чтобы этим же приложением пользовались и его знакомые, а этого добиться довольно трудно, передает Общественная служба новостей.
Роскомнадзор 10 февраля подтвердил ограничения в России работы мессенджера Telegram. Согласно позиции РКН, Telegram не защищает персональные данные пользователей и не устраняет нарушения законодательства.