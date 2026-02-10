Аналитик Кусков: Telegram в России заблокируют в 2026 году

При этом аналитик считает, что россияне вряд ли будут переходить в мессенджеры, которые до этого не были популярны в РФ, поскольку для человека важно, чтобы этим же приложением пользовались и его знакомые, а этого добиться довольно трудно, передает Общественная служба новостей.