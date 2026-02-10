Итальянка Фонтана стала первой женщиной с медалями шести зимних ОИ

Свою первую олимпийскую награду, бронзу в эстафете, Фонтана выиграла ещё в 2006 году в Турине, не достигнув 16-летнего возраста. На последующих Играх она неизменно пополняла свою коллекцию: в Ванкувере-2010 добавилась бронза на 500 м, в Сочи-2014 — серебро на 500 м и две бронзы, в Пхёнчхане-2018 — золото на 500 м, серебро в эстафете и бронза на 1000 м. На Олимпиаде в Пекине-2022 она вновь выиграла золото на пятистах метрах и добавила два серебра.