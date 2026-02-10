Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первое выступление молдавских спортсменов на Олимпиаде в Италии: Лучший результат в биатлоне в гонке на 20 км — 45 место

Учитывая, что биатлон в нашей стране вообще не развит, главное — участие.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские спортсмены показали первые результаты в Олимпийских играх в Италии.

Биатлонист Павел Магазеев занял 45-е место с результатом 58.02.3 (три промаха — три штрафные минуты), а Максим Макаров — 84-е (5 штрафных минут) с результатом 1.04.54,4 в индивидуальной гонке на 20 км. В гонке приняло участие 89 спортсменов.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йохан Ботн (51:31,5), за которым следует француз Эрик Перро (51:46,3) и норвежец Стурла Легрейд (52:19,9).

Учитывая, что биатлон в нашей стране вообще не развит, главное — участие.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.

Президент Федерации борьбы Иван Георгиу возмутился тем, что из пяти спортсменов, включенных в молдавскую делегацию, четверо имеют российское происхождение, что он считает неприемлемым в нынешнем геополитическом контексте (далее…).

Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.

На встрече оказалась даже учительница (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше