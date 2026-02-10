Первое выступление молдавских спортсменов на Олимпиаде в Италии: Лучший результат в биатлоне в гонке на 20 км — 45 место

Биатлонист Павел Магазеев занял 45-е место с результатом 58.02.3 (три промаха — три штрафные минуты), а Максим Макаров — 84-е (5 штрафных минут) с результатом 1.04.54,4 в индивидуальной гонке на 20 км. В гонке приняло участие 89 спортсменов.