Первое выступление молдавских спортсменов на Олимпиаде в Италии: Лучший результат в биатлоне в гонке на 20 км — 45 место

Молдавские спортсмены показали первые результаты в Олимпийских играх в Италии.
Биатлонист Павел Магазеев занял 45-е место с результатом 58.02.3 (три промаха — три штрафные минуты), а Максим Макаров — 84-е (5 штрафных минут) с результатом 1.04.54,4 в индивидуальной гонке на 20 км. В гонке приняло участие 89 спортсменов.
Олимпийским чемпионом стал норвежец Йохан Ботн (51:31,5), за которым следует француз Эрик Перро (51:46,3) и норвежец Стурла Легрейд (52:19,9).
Учитывая, что биатлон в нашей стране вообще не развит, главное — участие.
