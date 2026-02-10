Ричмонд
Появилось видео с места ДТП в Башкирии, в котором погибла двухлетняя девочка

Опубликовано видео с места аварии в Башкирии, в которой разбилась насмерть 2-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура и Госавтоинспекция Башкирии опубликовали кадры с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миас. На видео видны последствия столкновения автомобилей Daewoo Matiz и Lada Granta.

В результате аварии погибла двухлетняя пассажирка «Дэу». Ее мать и трое детей 9, 7 и 5 лет, находившиеся в той же машине, были госпитализированы.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что состояние беременной женщины и двоих детей оценивается как тяжелое, еще один ребенок — средней степени тяжести. В Учалы для оказания помощи выехали специалисты санитарной авиации, а также врачи из Белорецкой ЦРКБ.

Прокуратура Башкирии взяла выяснение обстоятельств трагедии на контроль, на место ДТП выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильшат Жданов для координации действий правоохранительных органов.

