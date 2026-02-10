Ричмонд
В Ростове количество травм из-за непогоды снизилось на треть

В Ростове и области отметили снижение количества травм из-за гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону снизилось количество травм из-за гололедицы. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

— Ведется постоянный мониторинг в травмпунктах региона. Количество обращений, связанных с травмами из-за неблагоприятных погодных условий, в Ростове-на-Дону и области снизилось на треть, — отмечают в министерстве.

Напомним, за неделю на улицах донской столицы пострадали 2374 человека, каждый пятый — из-за гололедицы. Наблюдалось наблюдалось большое количество обращений в больницы, отделения травматологии в БСМП были переполнены.

Жителей Дона просят быть осторожными на улицах. Нужно носить обувь с противоскользящей подошвой. Передвигаться лучше короткими шагами на слегка согнутых ногах, руки должны быть свободными для сохранения равновесия.

