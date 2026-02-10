Имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску конфисковали в пользу государства

«Решением Бежицкого районного суда Брянска частично удовлетворен иск прокурора Брянской области к бывшему заместителю начальника УМВД России по Брянску — начальнику полиции Ю. В. Соколову и его близким родственникам об обращении в доход РФ имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы, признании сделки недействительной», — говорится в сообщении.
По информации региональной прокуратуры, в период с 2017 по 2021 год Соколов приобрёл дорогостоящие активы на сумму свыше 50 миллионов рублей, значительно превышающую официальные доходы его семьи (более 11 миллионов рублей за тот же период). Среди этих активов — автомобили Toyota Camry (2021 г. в.) и Lexus RX200T (2017 г. в.), оформленные на его мать и тестя, а также реконструированный двухэтажный дом, площадь которого увеличилась почти втрое (до 424,8 кв. м) и был выполнен дизайнерский ремонт. Всё это имущество было конфисковано в пользу государства.
СК ранее сообщал, что раскрытие этих преступлений стало возможным благодаря совместной работе криминалистов, а также оперативных сотрудников МВД и ФСБ. Суд уже конфисковал незаконно полученные средства, однако Соколов свою вину отрицает. Решение суда ещё не вступило в силу, поскольку дело Соколова будет рассмотрено в апелляционной инстанции Брянского областного суда 18 февраля.
Ранее сообщалось, что имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения перешло в собственность государства по решению суда. Общая стоимость изъятого имущества, согласно материалам дела, исчисляется миллиардами рублей.
