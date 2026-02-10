Имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску конфисковали в пользу государства

По информации региональной прокуратуры, в период с 2017 по 2021 год Соколов приобрёл дорогостоящие активы на сумму свыше 50 миллионов рублей, значительно превышающую официальные доходы его семьи (более 11 миллионов рублей за тот же период). Среди этих активов — автомобили Toyota Camry (2021 г. в.) и Lexus RX200T (2017 г. в.), оформленные на его мать и тестя, а также реконструированный двухэтажный дом, площадь которого увеличилась почти втрое (до 424,8 кв. м) и был выполнен дизайнерский ремонт. Всё это имущество было конфисковано в пользу государства.