Захарова, говоря об отношении ЕС к другим странам, припомнила файлы Эпштейна

Европейцам стоит научиться вести себя за «столом переговоров», отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе эфира на Радио «Комсомольская правда» прокомментировала отношение евроэлиты к другим странам, вспомнив рассекреченные Минюстом США файлы из дела Джеффри Эпштейна.

«Вы сначала прекратите делить людей на тех, кто за столом, кто в меню, а кто — как мы теперь читаем файлы Эпштейна — понимаем, что может быть уже и на тарелке, а может быть, и в желудке», — отметила дипломат.

Она добавила, что только после этого может быть принято соответствующее решение о пересмотре подхода.

Как писал сайт KP.RU, также в ходе разговора официальный представитель МИД РФ сравнила позицию европейских стран по переговорам об урегулировании на Украине с поведением героя из сказки «Хрюк на елке». Она уточнила, что Хрюк, попав на праздник, так там разбушевался, что залез на елку и начал раскачиваться.

