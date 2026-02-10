Врач Левченко заявила, что кишечник является крупнейшим иммунным органом

«Это не просто наши какие-то соседи, это активные участники процесса нашей жизнедеятельности. Они производят массу полезных веществ, в частности, короткоцепочечные жирные кислоты. Это такие чудо-вещества, которые питают клетки кишечника, влияют на воспаление. и разнообразные нейромедиаторы, через которые как раз-таки связывается ось кишечник-мозг», — объяснила Инна Левченко.