Врач Левченко заявила, что кишечник является крупнейшим иммунным органом

Врач-эндокринолог, нутрициолог Инна Левченко объяснила, почему кишечник принято считать крупнейшим иммунным органом человеческого тела. Об этом она рассказала в подкасте, опубликованном в Telegram-канале врача Максима Кузнецова.
По словам Левченко, кишечник выполняет важнейшие иммунные функции. При его повреждении или воспалении запускаются специфические реакции: выделяются цитокины — молекулы, способные влиять на работу мозга.
Кроме того, эксперт отмечает, что в кишечнике обитает сложная экосистема микроорганизмов — бактерий, грибов и вирусов, известная как микробиота.
«Это не просто наши какие-то соседи, это активные участники процесса нашей жизнедеятельности. Они производят массу полезных веществ, в частности, короткоцепочечные жирные кислоты. Это такие чудо-вещества, которые питают клетки кишечника, влияют на воспаление. и разнообразные нейромедиаторы, через которые как раз-таки связывается ось кишечник-мозг», — объяснила Инна Левченко.
По словам эндокринолога, научные исследования подтверждают, что состояние кишечника напрямую связано с эмоциональным фоном, качеством сна, энергетическим балансом организма и контролем веса. Кроме того, нарушения в работе кишечника могут усугублять течение хронических заболеваний.
«Также есть связь между иммунитетом и системным воспалением. То есть дисбаланс микробиоты один из факторов риска развития многих хронических заболеваний, в том числе эндокринных», — добавила Левченко.
Напомним, ранее врач-онколог Владимир Ивашков назвал 10 симптомов болезней, которые списывают на возраст.