Минобразования изучит спрос белорусов на группы для детей до 2 лет в детсадах страны. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главу Минобразования Андрея Иванца.
Так, по словам министра, государственная программа Беларуси требует сделать детсады доступнее, особенно для самых маленьких. Поэтому ведомство планирует изучить, скольким родителям на самом деле нужны места в садах для детей до 2 лет, чтобы открыть такие группы там, где их сейчас не хватает.
«Такие группы уже фрагментарно функционируют. При этом наблюдается недостаточное и неравномерное их распределение по регионам», — отметил Андрей Иванец.
Именно поэтому министерство образования Беларуси видит необходимость провести анализ спроса на ясельные группы среди родителей в сжатые сроки, после чего открыть больше групп для детей до двух лет в местах с повышенной потребностью, чтобы места в них стали доступнее и полностью закрывали запросы родителей.
Ранее мы сообщали, что Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.
А еще, что Роскомнадзор пояснил блокировку Telegram, которая затронет белорусов в РФ.
Кроме того, Госконтроль Беларуси нашел в продаже просроченные на год и больше вейпы.