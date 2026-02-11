Ричмонд
В 2025 году в Омскую область прибыло 18 тысяч иностранных пациентов

В нынешнем году их количество планируют увеличивать.

Источник: Om1 Омск

За 2025 год медицинский туризм принёс в Омскую область чуть больше 2 миллионов долларов. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего за этот период в регионе побывало более 18 тысяч иностранных пациентов.

Отмечается, что за 2026 год экспорт медицинских услуг в Омской области хотят поднять до 2,2 млн долларов, а также привлечь больше пациентов из других государств.

«Для расширения географии стран, из которых в Омск на лечение прибывают иностранцы, представители Минздрава планируют участие в отраслевых секциях в рамках ПМЭФ 2026 и в других международных мероприятиях. В числе приоритетных направлений — развитие сотрудничества с Республикой Беларусь и Киргизией», — рассказали в министерстве.