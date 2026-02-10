Врач предупредил любителей бега о возможной патологии

Бегунам, особенно тем, кто резко увеличивает нагрузку, стоит быть осторожными. Они могут столкнуться с повышенным риском развития паховой грыжи. Хирург Дмитрий Монахов предупредил об этом любителей пробежек в разговоре с Lenta.ru.
Эксперт пояснил, что каждый шаг при беге сопровождается сокращением мышц брюшной стенки и диафрагмы, что приводит к повышению давления внутри живота. Это увеличивает нагрузку на паховый канал, в результате чего его задняя стенка растягивается, что может способствовать возникновению грыжи.
По его словам, грыжа чаще возникает у мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, особенно если они резко увеличивают физическую активность или готовятся к марафону. У женщин риск ниже, но исключить его полностью нельзя. На ранних стадиях болезнь может не проявляться, но боль и тяжесть в паху, которая усиливается во время бега, подъема по лестнице или кашля, должны насторожить.
Если эти симптомы игнорировать и продолжать тренироваться, болезнь будет прогрессировать. Хирург подчеркнул, что важно не затягивать с лечением и при первых признаках обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.
Ранее руководитель бегового клуба Павел Неженко дал советы новичкам, которые только начинают заниматься бегом. Он также поделился своими лайфхаками о том, как мотивировать себя не пропускать тренировки.