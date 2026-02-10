Врач предупредил любителей бега о возможной патологии

По его словам, грыжа чаще возникает у мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, особенно если они резко увеличивают физическую активность или готовятся к марафону. У женщин риск ниже, но исключить его полностью нельзя. На ранних стадиях болезнь может не проявляться, но боль и тяжесть в паху, которая усиливается во время бега, подъема по лестнице или кашля, должны насторожить.