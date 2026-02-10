Россиянам рассказали, чем грозит отсутствие регистрации в съемном жилье

В России за отсутствие регистрации по месту фактического проживания грозит штраф до семи тысяч рублей, рассказал эксперт по ЖКХ, юрист Константин Крохин. Об этом пишет «Ридус».
«Если человек живет в съемной квартире без регистрации, ему грозит штраф. В Москве это от пяти до семи тысяч рублей. В регионах сумма штрафа может быть меньше», — отметил Крохин.
Эксперт уточнил, что иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в течение семи дней, приезжие из стран СНГ — в течение 30 дней, а россияне — в течение 90 дней. Но недавно депутаты от фракции «Новые люди» разработали законопроект, который отменяет обязательную регистрацию.
Ранее Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах. Адвокат Светлана Жмурко перечислила особенности такой временной прописки. Это, например, упростит возможность отдать ребенка в детский сад или школу. В настоящее время в школу принимают детей только с регистрацией по месту жительства в этом районе, то есть с так называемой «постоянной пропиской».