Россиянам рассказали, чем грозит отсутствие регистрации в съемном жилье

Ранее Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах. Адвокат Светлана Жмурко перечислила особенности такой временной прописки. Это, например, упростит возможность отдать ребенка в детский сад или школу. В настоящее время в школу принимают детей только с регистрацией по месту жительства в этом районе, то есть с так называемой «постоянной пропиской».