BI: дроноводы ВСУ жалуются на неработающие из-за мороза беспилотники

Украинские военные операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщают о масштабных сбоях в работе техники из-за сильных морозов. Это создает дополнительные сложности и усиливает стресс среди военнослужащих ВСУ, передает KP.RU со ссылкой на Business Insider.
По словам одного из украинских оператора дронов, работа беспилотников в условиях низких температур становится непредсказуемой. Он пояснил, что сильный холод серьезно мешает эксплуатации БПЛА, поскольку многие их компоненты изначально не предназначены для использования в подобных погодных условиях.
Боец также уточнил, что если его подразделение получает партию дронов, которые начинают давать сбои из-за мороза, вся эта партия обычно возвращается производителю для доработки и устранения недостатков.
Издание отмечает, что подобные технические проблемы могут приводить к переносу критически важных операций, а также дополнительно усугублять психологическое напряжение в украинских войсках.
