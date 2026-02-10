ИИ помог создать первую персональную вакцину против рака: разработчик рассказал детали

В России официально одобрили первую персонализированную вакцину против рака. Минздрав разрешил использовать препарат «Неовак-РОНЦ». Разработкой вакцины занимался НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Один из создателей препарата, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей Вячеслав Косоруков рассказал KP.RU, как ИИ-технологии помогли при разработке.
«Наша задача была создать информационную компьютерную систему на основе искусственного интеллекта для выбора именно тех мутаций, которые будут обучать иммунную систему узнавать опухоль и уничтожать ее», — пояснил эксперт.
Препарат создается индивидуально для каждого пациента и на первом этапе будет применяться для лечения меланомы. Вакцина работает как лечебная, а не профилактическая. Для каждого пациента анализируют мутации его опухоли, находят уникальные «метки» — неоантигены — и на их основе синтезируют персональную мРНК.
После введения препарата иммунная система «обучается» распознавать и активно уничтожать раковые клетки. Основная цель терапии — снизить риск рецидива болезни после операции.
