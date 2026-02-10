ИИ помог создать первую персональную вакцину против рака: разработчик рассказал детали

Препарат создается индивидуально для каждого пациента и на первом этапе будет применяться для лечения меланомы. Вакцина работает как лечебная, а не профилактическая. Для каждого пациента анализируют мутации его опухоли, находят уникальные «метки» — неоантигены — и на их основе синтезируют персональную мРНК.