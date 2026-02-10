В России начали готовить законопроект о национальных мессенджерах: что о нем известно

В России готовится законопроект о национальных мессенджерах, который предусматривает развитие конкуренции в этой сфере. Цель инициативы — дать пользователям выбор. Сейчас в России уже действует мессенджер MAX. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по блокировке Telegram Марина Ким.