В России начали готовить законопроект о национальных мессенджерах: что о нем известно

В России готовится законопроект о национальных мессенджерах, который предусматривает развитие конкуренции в этой сфере. Цель инициативы — дать пользователям выбор. Сейчас в России уже действует мессенджер MAX. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по блокировке Telegram Марина Ким.
«Этот закон предусматривает, что ряд мессенджеров, соответствующих техническим требованиям, будет включен в реестр сразу после их появления. По моей информации, разработки ведутся для российских потребителей», — цитирует слова Ким сайт KP.RU.
Депутат отметила, что появление большого числа мессенджеров принесет только пользу пользователям и что разработчиков приглашают создавать конкурентоспособные версии, которые правительство сможет включить в реестр национальных мессенджеров.
Сейчас мессенджер MAX будет продолжать интегрироваться с Госуслугами и обеспечивать более безопасный доступ к документам и финансовым данным.
Напомним, Роскомнадзор замедлил мессенджер Телеграм из-за нарушений 10 февраля 2026 года. Это ответ на нежелание руководства платформы исполнять законодательство РФ.