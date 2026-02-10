Карл III пообещал помочь полиции в расследовании связей Эндрю с Эпштейном

Замечена в связях с Эпштейном и шведская принцесса София, жена принца Карла Филипа. Правда, об этом стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда издание Dagens Nyheter опубликовало переписку Эпштейна с финансистом Барбро Энбомом, который был наставником будущей принцессы Софии в области бизнес-администрирования и бухгалтерского дела. Считается, что Энбом познакомил Софию Хеллквист с Эпштейном примерно в 2005 году. Судя по переписке, он приглашал ее на свой остров. Этот факт королевская семья Швеции отрицает, но подтверждает, что принцесса София действительно общалась с финансистом за 10 лет до своей свадьбы в 2015 году (и за пять лет до знакомства с будущим мужем).