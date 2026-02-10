Ричмонд
Пенсионерке из Запорожской области дали 15 лет колонии за отправку донатов ВСУ

Пенсионерка из города Токмак в Запорожской области осуждена на 15 лет колонии общего режима за финансирование украинских вооружённых формирований. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Источник: Life.ru

В Запорожской области пенсионерку осудили на 15 лет за госизмену. Видео © Telegram / Запорожский областной суд.

Согласно материалам дела, женщина 1956 года рождения, получившая российский паспорт в декабре 2023 года, систематически переводила деньги украинской армии через мобильное приложение банка. Всего с января по ноябрь 2024 года она совершила 24 перевода на общую сумму, эквивалентную 63 420 рублям. При этом она не отказалась от украинского гражданства, продолжала получать пенсию и одновременно оформила выплаты в России.

Суд квалифицировал её действия как государственную измену. В своё оправдание пенсионерка заявляла, что считала себя вправе распоряжаться средствами на своём украинском счёте.

«Запорожский областной суд признал гражданку Л. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии общего режима с ограничением 1 год», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по ДНР задержали в Мариуполе девушку по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, 20-летняя жительница города сотрудничала с ГУР МО Украины. Следствие установило, что девушка через мессенджер Telegram вышла на контакт с представителями украинской разведки и выполняла их задания. В её обязанности входил сбор и передача секретных данных о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя.

