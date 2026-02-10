Пенсионерке из Запорожской области дали 15 лет колонии за отправку донатов ВСУ

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по ДНР задержали в Мариуполе девушку по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, 20-летняя жительница города сотрудничала с ГУР МО Украины. Следствие установило, что девушка через мессенджер Telegram вышла на контакт с представителями украинской разведки и выполняла их задания. В её обязанности входил сбор и передача секретных данных о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя.