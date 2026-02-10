Доктор Вялов рассказал, как бороться с синдромом воздушного шара в животе

Некоторые россияне жалуются, что ощущают себя «воздушным шариком, который вот-вот лопнет» после того, как утром съедят яблоко. Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, почему так происходит и как с этим бороться.
По словам врача, в кожуре яблока содержится нерастворимая клетчатка, которая «чистит кишечник как ершик, но сама не переваривается». Это происходит из-за фруктозы и сорбитола.
Гастроэнтеролог добавил, что, когда фруктоза и сорбитол оказываются в толстом кишечнике, то сталкиваются с триллионами бактерий. В процессе брожения они выделяют газы, которые растягивают стенки кишечника. В результате наблюдается вздутие, распирание и боль.
Сергей Вялов рассказал, что для борьбы с этим состоянием следует провериться на наличие воспаления (кальпротектин), оценить пищеварение (копрограмма), обеспечить регулярный ежедневный стул.
Кроме того, по его словам, в течение 2−4 недель следует заменить яблоки на бананы, киви, апельсины или клубнику. При этом в пищу можно употреблять печеные яблоки без кожуры. Впоследствии стоит постепенно вводить в рацион яблоки без обработки. Также эксперт порекомендовал обратить внимание на пребиотики (зеленые бананы, спаржа) и пробиотики, ферменты альфа-галактозиаза.
«Ваша реакция на яблоко — не приговор, а индикатор состояния микробиома. Системная работа позволит снова наслаждаться яблоками без последствий», — заключил Сергей Вялов в Telegram.
Ранее сообщалось, что исследователи назвали продукты для улучшения пищеварения и помощи от запоров.