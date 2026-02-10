В Башкирии предлагают ввести миллионные выплаты для врачей. Но есть несколько нюансов

Министерство здравоохранения Башкирии вынесло на общественное обсуждение проект приказа поддержки врачей, готовых переехать в города республики в 2026 году. Согласно документу, медикам предложат единовременную выплату в размере двух миллионов рублей.
Программа рассчитана на 11 городов с населением свыше 50 тысяч человек: Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак и Туймазы. Уфа в перечень не входит.
Право на получение выплаты будет иметь врач одной из 16 востребованных специальностей, в число которых входят терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, неврологи и другие. Обязательными условиями станут заключение трудового договора на полную ставку и обязательство отработать в медицинском учреждении не менее пяти лет.
В случае досрочного расторжения контракта по собственному желанию или перехода на другую должность, врачу придется вернуть часть полученных средств пропорционально неотработанному времени.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.