Основано на реальных событиях: пять интересных фактов о фильме «Семнадцать мгновений весны»

По фильму настоящее имя Штирлица — Максим Максимович Исаев. Однако в книге Семенова говорится, что и это ненастоящее имя разведчика, а зовут его на самом деле Всеволод Владимирович Владимиров. В фильме не так много сведений о настоящей жизни Штирлица, однако из романа «Семнадцать мгновений весны» и других книг Семенова об этом персонаже можно узнать то, что разведчик родился в 1900 году в Забайкалье, где его родители находились в политической ссылке. В детстве и юности он жил во Владимирской области, в Петербурге и даже какое-то время провел в эмиграции в Швейцарии, а после революции в 1917 году вернулся на родину.