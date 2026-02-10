Елена Малышева призвала запретить диагноз «панические атаки»

Ставить диагноз «панические атаки» стоит запретить. С таким мнением выступила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
По ее словам, за паническими атаками зачастую могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем.
Речь об этом зашла, когда одна из гостей программы рассказала ведущей про то, как упала в обморок. По словам женщины, перед падением у нее случилась паническая атака.
— Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить, — возмутилась Малышева.
Телеведущая добавила, что многие девушки порой теряют сознание совсем по другой причине: из-за ограничений в питании и приема мочегонных препаратов. Это объясняется тем, что уровень сахара в крови при таких ситуациях очень резко падает и человек рискует упасть в обморок.
