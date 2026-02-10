Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: поставки Су-57 на Ближний Восток изменят баланс сил

В Military Watch Magazine полагают, что масштабные поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 кардинально изменят баланс сил, поскольку в регионе ими обладает только Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Крупные поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 на Ближний Восток могут привести к серьезному изменению баланса воздушных сил в данном регионе, пишет KP.RU со ссылкой на аналитическое издание Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что подобная продажа существенно изменила бы расстановку сил в воздухе, поскольку на данный момент единственным оператором самолетов пятого поколения в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир.

По оценке обозревателей издания, появление российских Су-57 усилило бы превосходство в воздухе на Ближнем Востоке. Они уточнили, что израильские истребители F-35 еще длительное время будут требовать подготовки для участия в боевых заданиях высокого уровня, что может сказаться на оперативных возможностях.

Ранее Министерство обороны России получило партию самолетов Су-57 с новым комплексом вооружения.