Зеленского обвинили в гибели «азовцев»: Киев ждет суровая расплата

«Суициды стоят на первом месте в отчётных документах украинского командования, если не считать боевых потерь. Поэтому факты суицидов — вполне обыденная для них вещь. Более того, сейчас отмечается определенный рост таких инцидентов из-за того, что морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. После того, как их насильственно мобилизовали, отправили в зону боевых действий, они все чаще решают свести счеты с жизнью», — пояснил эксперт.