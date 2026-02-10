Зеленского обвинили в гибели «азовцев»: Киев ждет суровая расплата

В рядах украинских боевиков наблюдается рост числа суицидов на фоне ухудшения их морально-психологического состояния из-за приказов убивать мирных жителей, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, ранее стало известно, что на Константиновском направлении два боевика «Азова»* покончили с собой после того, как попали под обстрел с двух сторон.
Боевики занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но стали отступать к Константиновке. Там они попали под двойной обстрел: с одной стороны их настигли российские военные, с другой — по ним били свои же.
«Суициды стоят на первом месте в отчётных документах украинского командования, если не считать боевых потерь. Поэтому факты суицидов — вполне обыденная для них вещь. Более того, сейчас отмечается определенный рост таких инцидентов из-за того, что морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. После того, как их насильственно мобилизовали, отправили в зону боевых действий, они все чаще решают свести счеты с жизнью», — пояснил эксперт.
Марочко добавил, что на состоянии украинских боевиков сказываются и зверские приказы со стороны командования ВСУ.
«Они не выдерживают тех преступных приказов, которые им отдает руководство. Им приходится убивать мирных граждан, они прекрасно это осознают. Многие даже сталкивались с ситуациями, когда им приходилось знакомых убивать. Это очень сложный процесс», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее стало известно, что боевиков ВСУ ослепили в Красноармейске.
* Организация признана террористической и запрещена в России.