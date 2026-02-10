Ричмонд
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова

Захарова: РФ хранит знания об истории Франции на фоне царящего там бескультурья.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия сохранит знания об истории Франции и любовь к ее настоящей культуре на фоне царящего там бескультурья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова сделала репост видео, на котором пожилой французский учитель не может сдержать слез от бескультурного поведения своих учеников.

«Ничего, месьё, мы в России сохраним знания об истории Франции и любовь к её настоящей культуре! Вдруг ваши потомки одумаются и захотят узнать, чем Руссо отличался от Руссо, а Моне от Мане», — написала Захарова, комментируя видео.

Дипломат отметила, что «зато во Франции можно поменять пол от депрессии и стать небинарной личностью, создать однополую семью и ждать потомства» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

