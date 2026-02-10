Минздрав назвал условия бесплатного пребывания родителей в больницах

Право на бесплатное нахождение в больнице, включая предоставление спального места и питания, предоставляется одному из родителей, близкому родственнику или законному представителю ребенка в нескольких случаях. К таким относятся: если ребенок является инвалидом II или III группы, если ему меньше четырех лет, а также если ребенок старше четырех лет, но имеет для этого специальные медицинские показания.