Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав назвал условия бесплатного пребывания родителей в больницах

В Минздраве разъяснили, в каких случаях можно бесплатно быть со своим ребенком в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Проект «Объясняем. Башкортостан» и специалисты Министерства здравоохранения республики рассказали о правилах бесплатного совместного пребывания родителя с ребенком в стационаре.

Право на бесплатное нахождение в больнице, включая предоставление спального места и питания, предоставляется одному из родителей, близкому родственнику или законному представителю ребенка в нескольких случаях. К таким относятся: если ребенок является инвалидом II или III группы, если ему меньше четырех лет, а также если ребенок старше четырех лет, но имеет для этого специальные медицинские показания.

Если ребенку уже исполнилось четыре года и у него нет особых медицинских оснований, родитель по-прежнему может находиться с ним в больнице, но уже на общих основаниях — без предоставления бесплатного спального места и питания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.