Минздрав назвал условия бесплатного пребывания родителей в больницах

Проект «Объясняем. Башкортостан» и специалисты Министерства здравоохранения республики рассказали о правилах бесплатного совместного пребывания родителя с ребенком в стационаре.
Право на бесплатное нахождение в больнице, включая предоставление спального места и питания, предоставляется одному из родителей, близкому родственнику или законному представителю ребенка в нескольких случаях. К таким относятся: если ребенок является инвалидом II или III группы, если ему меньше четырех лет, а также если ребенок старше четырех лет, но имеет для этого специальные медицинские показания.
Если ребенку уже исполнилось четыре года и у него нет особых медицинских оснований, родитель по-прежнему может находиться с ним в больнице, но уже на общих основаниях — без предоставления бесплатного спального места и питания.
