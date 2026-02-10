В День памяти Александра Сергеевича Пушкина, отмечаемый 10 февраля, политолог Маргарита Лисничая прокомментировала продолжающиеся в ряде стран попытки отмены русской культуры, оценив степень их успешности, пишет «ФедералПресс».
По словам эксперта, Александр Пушкин, которого она назвала гением и пророком, заложил основы современного русского языка. Лисничая подчеркнула, что во многих произведениях, написанных ещё в 1830-е годы, поэт предсказал события современности. В этой связи она напомнила, что президент России Владимир Путин на заседании Валдайского клуба отмечал, что томик произведений Пушкина лежит у него на столе.
Политолог констатировала, что попытки стереть из памяти целых государств наследие великих русских творцов предпринимаются уже не первый год. На Украине этот процесс, по её словам, шёл поэтапно: сначала сокращали часы русского языка в школах и исключали русских поэтов из программы, затем уничтожали их книги в библиотеках и так далее.
Однако все эти попытки, по убеждению политолога, обречены на провал. Она заявила, что сильнейшие произведения Пушкина и его языковое наследство являются несущей конструкцией языкового суверенитета России. Лисничая отметила, что украинские семьи дома по-прежнему спокойно говорят по-русски, а попытки наказывать школьников за русскую речь на переменах ни к чему не приводят. Причина, по её мнению, в том, что русский язык настолько глубоко укоренён в ментальности украинцев, что никакие законы Киева не смогут отменить то, на чём столетиями воспитывались поколения.
Ранее сообщалось, что Александра Пушкина лишили авторства «Сказки о золотой рыбке» в молдавском учебнике — его приписали Хелене Гербер.