Однако все эти попытки, по убеждению политолога, обречены на провал. Она заявила, что сильнейшие произведения Пушкина и его языковое наследство являются несущей конструкцией языкового суверенитета России. Лисничая отметила, что украинские семьи дома по-прежнему спокойно говорят по-русски, а попытки наказывать школьников за русскую речь на переменах ни к чему не приводят. Причина, по её мнению, в том, что русский язык настолько глубоко укоренён в ментальности украинцев, что никакие законы Киева не смогут отменить то, на чём столетиями воспитывались поколения.