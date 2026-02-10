Певцу Сергею Пенкину исполнилось 65 лет

«О Цое можно судить лишь по одному эпизоду. У меня для выступления были широкие штаны, на которые надо было нашить блестки. Ничего же в магазинах не было, приходилось все самим делать. И вот приехал Витя, узнал, что мне нужна помощь, и ~вместе со своей девушкой сел расшивать мои штаны~. Мы за этим занятием общались. Он говорил: “Серега, вечером у меня сегодня выступишь. Я тебя представлю, все будет хорошо”.