В Ростовской области назначили замглавы Усть-Донецкого района

В Ростовской области на пост заместителя главы администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию назначили Дарью Нехорошеву. Об этом сообщают местные власти.
Дарья Нехорошева начала трудовую деятельность в районе в 2012 году, в МФЦ. В этой организации была главным специалистом, а затем начальником отдела обслуживания граждан.
С 2013 года работает в администрации Усть-Донецкого района. В разные периоды следила за исполнением поручений, занималась вопросами коммунального и дорожного хозяйства, социальной, внутренней и информационной политикой.
С 2022 года была управляющим делами районной администрации, а с 2024 года — заместителем главы администрации Усть-Донецкого района — управляющим делами. Также чиновник курировала вопросы культуры, спорта и молодежной политики.
Дарья Леонидовна окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, а также магистратуру Донского государственного технического университета.
