Ученый назвал причину землетрясения, произошедшего в Анапе и Новороссийске

Землетрясение в районах Анапы и Новороссийска произошло из-за разрядки напряжения, которое накопилось при сдвигах в земной коре. Об этом рассказал заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев.
По его словам, сейчас особенно активна зона земной коры, расположенная между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и глыбой Африкано-Аравийского континента. Скорее всего, сдвиг в этой зоне привел к таким последствиям.
— У нас, в Причерноморье, наблюдается так называемый понтийский эффект. Идет давление глыбы на глыбу с юга на север, и самая разрушительная разрядка идет через Турцию, Грецию, Италию. Там зона разрядки больше, у нас, в районе Крыма и Черноморского побережья, слабее, — объяснил специалист.
Кроме того, по этой же причине могло произойти землетрясение в Азовском море, которое зафиксировали 2 февраля, передает РИА Новости.
В ночь на вторник, 10 февраля, стало известно, что в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое ощутили жители Анапы и Новороссийска. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло примерно 2:21 по московскому времени.