Готовившего теракт в здании правительства Ставрополья приговорили к 20 годам колонии

По данным следствия, фигурант действовал по заданию представителей террористической группировки ИГИЛ*. Он записал видео с добровольным согласием на сотрудничество, получил указания по выбору цели и занялся подготовкой — приобрёл компоненты для самодельного взрывного устройства и изготовил его.
Силовики задержали подозреваемого в декабре 2023 года, не допустив реализации плана. Суд подтвердил его вину в подготовке террористического акта.
Ранее Life.ru писал, что пенсионерка из города Токмак в Запорожской области осуждена на 15 лет колонии общего режима за финансирование украинских вооружённых формирований. Согласно материалам дела, женщина 1956 года рождения, получившая российский паспорт в декабре 2023 года, систематически переводила деньги украинской армии через мобильное приложение банка.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.