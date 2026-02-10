Готовившего теракт в здании правительства Ставрополья приговорили к 20 годам колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, готовившему теракт у здания правительства Ставропольского края. Мужчину признали виновным и назначили 20 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведёт в тюрьме. Также суд оштрафовал его на 1 млн рублей.