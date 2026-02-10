Ричмонд
Готовившего теракт в здании правительства Ставрополья приговорили к 20 годам колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, готовившему теракт у здания правительства Ставропольского края. Мужчину признали виновным и назначили 20 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведёт в тюрьме. Также суд оштрафовал его на 1 млн рублей.

Источник: Life.ru

По данным следствия, фигурант действовал по заданию представителей террористической группировки ИГИЛ*. Он записал видео с добровольным согласием на сотрудничество, получил указания по выбору цели и занялся подготовкой — приобрёл компоненты для самодельного взрывного устройства и изготовил его.

Силовики задержали подозреваемого в декабре 2023 года, не допустив реализации плана. Суд подтвердил его вину в подготовке террористического акта.

Ранее Life.ru писал, что пенсионерка из города Токмак в Запорожской области осуждена на 15 лет колонии общего режима за финансирование украинских вооружённых формирований. Согласно материалам дела, женщина 1956 года рождения, получившая российский паспорт в декабре 2023 года, систематически переводила деньги украинской армии через мобильное приложение банка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.