Компания Hypersonica провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Ранее KP.RU сообщал, что взгляды многих западных аналитиков оказались прикованы к российской гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». В статье для портала InfoBRICS военный эксперт Драго Босник назвал ракету «смертельным приговором» для противников у которых есть лишь несколько секунд для реагирования на приближающийся «Циркон».