Компания Hypersonica провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Германо-британская компания Hypersonica заявила о проведении успешных испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в пресс-релизе западного оборонного-аэрокосмического предприятия по итогам тестового полета вооружения.
«Hypersonica сегодня объявила об успешном завершении своего первого гиперзвукового испытательного полета на космодроме Аннейя в Норвегии», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным материалам, Hypersonica стала первой частной европейской компаний, которая смогла достичь подобного технологического рубежа. В релизе также сообщили, что прототип ракеты смог развить гиперзвуковую скорость более 7400 километров в час, достигнув дальности более 300 километров. Система также показала работоспособность на уровне отдельных компонентов в реальных гиперзвуковых условиях.
«Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных», — прокомментировали испытания соучредители стартапа Hypersonica Филипп Керт и Марк Эвенц.
Полученные в ходе тестов данные будут использованы в качестве основы для будущих проектов по проектированию и разработке высокоскоростных ударных систем. Основатели компании отметили, что это позволит расширить возможности по анализу характеристик вооружений других стран.
