Компания Hypersonica провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Германо-британский стартап Hypersonica объявил об успешном испытательном полете гиперзвуковой ракеты на космодроме в Норвегии.

Источник: Комсомольская правда

Германо-британская компания Hypersonica заявила о проведении успешных испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в пресс-релизе западного оборонного-аэрокосмического предприятия по итогам тестового полета вооружения.

«Hypersonica сегодня объявила об успешном завершении своего первого гиперзвукового испытательного полета на космодроме Аннейя в Норвегии», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным материалам, Hypersonica стала первой частной европейской компаний, которая смогла достичь подобного технологического рубежа. В релизе также сообщили, что прототип ракеты смог развить гиперзвуковую скорость более 7400 километров в час, достигнув дальности более 300 километров. Система также показала работоспособность на уровне отдельных компонентов в реальных гиперзвуковых условиях.

«Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных», — прокомментировали испытания соучредители стартапа Hypersonica Филипп Керт и Марк Эвенц.

Полученные в ходе тестов данные будут использованы в качестве основы для будущих проектов по проектированию и разработке высокоскоростных ударных систем. Основатели компании отметили, что это позволит расширить возможности по анализу характеристик вооружений других стран.

Ранее KP.RU сообщал, что взгляды многих западных аналитиков оказались прикованы к российской гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». В статье для портала InfoBRICS военный эксперт Драго Босник назвал ракету «смертельным приговором» для противников у которых есть лишь несколько секунд для реагирования на приближающийся «Циркон».

По словам аналитика, характеристики этой российской ракеты вызывают большой страх у стран Запада. Она может запускаться почти любых платформ, включая подводные лодки, и способна нести в себе ядерный боеприпас. Напомним, что «Циркон» стала первой в мире морской гиперзвуковой крылатой ракетой, способной развивать скорость до девяти махов.