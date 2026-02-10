Астроном Угольников: над Японией пролетел обычный болид

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Яркий шар, наблюдавшийся над японским островом Хонсю в понедельник, является обычным болидом (ярким метеором) диаметром меньше метра. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Пользователи японского сегмента социальных сетей во вторник обсуждают череду видеозаписей, на которых запечатлен яркий болид неизвестного происхождения. Утверждается, что он был замечен в небе над Японией вечером 9 февраля. Яркий шар был виден из разных регионов главного японского острова Хонсю, отмечалось в публикациях.
«Это болид. У него характерная угловая скорость, присутствует вспышка. Его диаметр не превышает метра — метровые были бы уже ярче. В октябре аналогичный объект наблюдался и у нас, на небе Москвы», — уточнил исследователь.
Астроном напомнил, что подобные болиды регулярно пролетают над Тихим океаном. «Мы видим меньшую часть из них. Если бы видели все, то перестали бы удивляться», — добавил он.