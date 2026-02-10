Daily Mail: Вооруженные силы Великобритании готовятся к войне с Россией

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах «окопалась» «партия войны». По словам дипломата, Россия надеется, что эта партия не помешает движению Москвы и Вашингтона к миру, которое в настоящий момент началось.