Daily Mail: Вооруженные силы Великобритании готовятся к войне с Россией

Британских военных тренируют на полигоне, имитирующем передовую Украины.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Великобритании готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. По данным издания, подготовка проходит на единственном в стране полигоне, где воссоздана обстановка, характерная для передовой Украины.

Как отмечается в публикации, солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии отрабатывают действия в условиях разрушенного города. Военным ставят задачу обнаружить и уничтожить условного противника, укрывшегося в городской застройке.

Командир роты 5-го батальона капитан Майк Линдгрен заявил, что возможный конфликт с Россией будет «войной солдат против солдат».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах «окопалась» «партия войны». По словам дипломата, Россия надеется, что эта партия не помешает движению Москвы и Вашингтона к миру, которое в настоящий момент началось.

