Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник, 10 февраля, прокомментировал введение ограничений в отношении своей платформы. Предприниматель подчеркнул, что руководство Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

— Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление, — высказался бизнесмен.

Он напомнил, что в 2018 году правительство Ирана запретило Telegram «под надуманными предлогами». Но, по словам Дурова, ему это не удалось и большинство граждан по-прежнему пользуется мессенджером, несмотря на ограничения, передает Telegram-канал предпринимателя.

Утром 10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой — наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера Telegram. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, чтобы добиться от платформы исполнения российского законодательства.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, в случае устранения нарушений доступ к мессенджеру могут восстановить в полном объеме.

