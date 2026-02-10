«Погиб с крестом в руках»: О последних минутах жизни священника в Запорожье рассказали в РПЦ

Как писал сайт KP.RU, днем 10 февраля украинские боевики при помощи беспилотника атаковали мирных жителей во время похоронной процессии в Запорожской области. Погиб один человек, шестеро получили осколочные ранения различной степени тяжести. Глава региона Евгений Балицкий отметил, что удар был нанесен по процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа.