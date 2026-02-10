Ричмонд
«Погиб с крестом в руках»: О последних минутах жизни священника в Запорожье рассказали в РПЦ

Погибший в Запорожье священник Кляхин умер с крестом в руках.

Источник: Комсомольская правда

Священник Сергий Кляхин, который погиб во вторник в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ по похоронной процессии, умер с крестом в руках. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви протоиерей Евгений Клименко.

«Отец Сергий отпевал человека, их поразил беспилотник ВСУ. Он погиб с крестом в руках», — сказал священнослужитель.

Как писал сайт KP.RU, днем 10 февраля украинские боевики при помощи беспилотника атаковали мирных жителей во время похоронной процессии в Запорожской области. Погиб один человек, шестеро получили осколочные ранения различной степени тяжести. Глава региона Евгений Балицкий отметил, что удар был нанесен по процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа.