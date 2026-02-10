Случай двойного самоубийства боевиков «Азова»* на константиновском направлении является уникальным, поскольку националисты обычно больше замотивированы, чем обычные украинские солдаты, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, на Константиновском направлении два боевика «Азова»* покончили с собой после того, как попали под обстрел с двух сторон.
Боевики занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но стали отступать в сторону Константиновки. Там они попали под двойной обстрел: с одной стороны их настигли российские военные, с другой — по ним били свои же.
Марочко, комментируя этот инцидент, отметил, что самоубийства в рядах боевиков ВСУ стоят на первом месте по количеству потерь после смертей на поле боя.
«Если говорить конкретно о самоубийствах среди украинских националистов, то здесь таких случаев намного меньше, чем в обычных подразделениях. Поэтому случай на константиновском направлении, скорее, исключение из правил. Обычно националисты более мотивированные», — пояснил эксперт.
Этот инцидент специалист объяснил резким падением боевого духа в рядах украинской армии.
Ранее Владимир Рогов рассказал, с чем могут быть связаны большие небоевые потери украинской армии. В частности, он напомнил о случаях гибели боевиков ВСУ после игры в «русскую рулетку».
