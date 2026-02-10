Тихановская заявила, что Белоруссию должны включить в сделку по Украине

Ранее в Сети появилась информация о том, что представители США и Украины обсудили график, в который входит подготовка проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. По данным журналистов, после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий украинская сторона намерена добиться от западных партнеров гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления огня.