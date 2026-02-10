Ричмонд
Тихановская заявила, что Белоруссию должны включить в сделку по Украине

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во вторник, 19 февраля, заявила, что республику должны включить в сделку по Украине.

— Вопрос Беларуси должен быть частью «большой сделки». Если оставить ее под контролем Кремля, статус-кво будет заморожен, — подчеркнула политик.

Она добавила, что такое решение якобы создаст условие для сохранения плацдарма за Москвой, передает Lenta.ru.

9 февраля СМИ сообщили, что Евросоюз (ЕС) разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в предстоящем мирном соглашении с Россией. Согласно одному из них, европейские столицы заранее предоставят Киеву ту защиту, которую дает вступление в объединение, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.

Ранее в Сети появилась информация о том, что представители США и Украины обсудили график, в который входит подготовка проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. По данным журналистов, после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий украинская сторона намерена добиться от западных партнеров гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления огня.

