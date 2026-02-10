Белорус попал в больницу после частной стоматологии, где его лечил даже не врач. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.
Житель Светлогорска обратился в суд после неудачного визита в частную стоматологию. Потратив на лечение почти 1000 рублей, мужчина вместо выздоровления попал на неделю в стационар.
В исковом заявлении пострадавший пациент сообщил, что он не знал о своих анатомических особенностях и возможных из-за этого рисках, а в медцентре ему о них не сообщили. Также сложное лечение каналов проводил зубной фельдшер, хотя по закону это обязан делать только врач-стоматолог. Пациента об этом не предупредили, иначе он бы хорошо подумал, лечиться ли в этой стоматологии.
Проведенная экспертиза подтвердила также, что перед началом лечения жителя Светлогорска медики не провели необходимую полную диагностику.
Суд Светлогорского района пришел к выводу: если услугу оказал сотрудник без соответствующей квалификации, она автоматически считается некачественной, даже если результат кажется удовлетворительным. Частную клинику обязали выплатить пациенту 500 рублей компенсации морального вреда и возместить расходы на юриста.
Судебная коллегия Гомельского областного суда, которая проверила законность и обоснованность решения суда первой инстанции, согласилась с его выводами.
«Медицинская услуга, оказанная не в полном объеме, а также медицинским специалистом, который в силу требований законодательства не имел права на ее оказание, не может быть признана качественной. Достигнутый в ходе ее (услуги) проведения медицинский результат значения не имеет и на выводы о ее (услуги) некачественном характере не влияет», — заявили в областном суде.
Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
