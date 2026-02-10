Тренер сборной «Россия 25» Ротенберг показал упражнение «Бей канадца»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР и член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг показал в своем Telegram-канале, как выполняет упражнение «Бей канадца».
Судя по кадрам, упражнение заключается в том, что спортсмен отталкивается одной ногой от пола, запрыгивает на степ‑платформу, установленную у матов, имитирует силовой прием и возвращается в исходную позицию.
«Все берем на вооружение! Всегда важно выполнять все упражнения в зале под сопротивлением, чтобы был навык!» — прокомментировал свой ролик Ротенберг.
Напомним, ранее сообщалось, что хоккей возглавил рейтинг наиболее востребованных видов спорта на Олимпийских играх 2026 года по количеству проданных билетов.